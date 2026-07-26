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Кудрявый Фестиваль

Хлебозавод №9
ул. Новодмитровская 1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Необычное
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Чествование всех видов вьющихся волос. В программе: маркет, лекторий, встречи с любимыми кудрявыми блогерами и экспертами (трихологами, колористами, кудрявыми мастерами, производителями разной косметики). И, конечно же, кудретряс! По традиции — параллельно проведут профессиональную программу для мастеров. Вход бесплатный по предварительной регистрации. Регистрацию в скором времени откроют на сайте https://curlfest.ru/

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