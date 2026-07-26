Возраст 0+
Необычное
Фестивали
Мастер-классы
Про событие
Чествование всех видов вьющихся волос. В программе: маркет, лекторий, встречи с любимыми кудрявыми блогерами и экспертами (трихологами, колористами, кудрявыми мастерами, производителями разной косметики). И, конечно же, кудретряс! По традиции — параллельно проведут профессиональную программу для мастеров. Вход бесплатный по предварительной регистрации. Регистрацию в скором времени откроют на сайте https://curlfest.ru/
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи