Возраст 0+
Фестивали
Еда
Про событие
Осенний фестиваль с конкурсом тыкв в Калтане. Тебя ждёт море эмоций, активностей и уютной атмосферы, а также: - шоу и развлечения - конкурсы и интерактивы - вкусная еда, музыка и фотозоны Главным хедлайнером фестиваля станет музыкальная группа «Братья Грим». Вход свободный Подробности на сайте
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи