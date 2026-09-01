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Тыква Фест

Кемеровская область, г. Калтан, пр. Мира, 55а, площадь ДК «Энергетик»

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Еда

Про событие

Осенний фестиваль с конкурсом тыкв в Калтане. Тебя ждёт море эмоций, активностей и уютной атмосферы, а также: - шоу и развлечения - конкурсы и интерактивы - вкусная еда, музыка и фотозоны Главным хедлайнером фестиваля станет музыкальная группа «Братья Грим». Вход свободный Подробности на сайте

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