Осенний фестиваль с конкурсом тыкв в Калтане. Тебя ждёт море эмоций, активностей и уютной атмосферы, а также: - шоу и развлечения - конкурсы и интерактивы - вкусная еда, музыка и фотозоны Главным хедлайнером фестиваля станет музыкальная группа «Братья Грим». Вход свободный Подробности на сайте