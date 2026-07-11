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Epic Con

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 6+
Игры
Необычное
Фестивали

Про событие

Масштабный фестиваль фантастики, кино, сериалов и компьютерных игр. Полное погружение в фантастический мир. Шоу программа на главной сцене проходит все два дня фестиваля. Выступления лучших косплееров России, шоу и танцевальные коллективы, постановочные номера, перфомансы. Одновременно с шоу программой на главной сцене каждый интерактивный стенд фантастических Вселенных готовит свои развлечения, квесты и розыгрыши призов. Больше информации об участниках и активностях: https://vk.com/epiccon https://epiccon.ru/ Ожидается подорожание билетов.

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