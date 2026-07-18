Фестиваль посвященный китайскому чаю. Ты сможешь провести два дня без спешки, в атмосфере творчества, у реки, за пиалой чая. Что будет: • чайные церемонии и погружения от мастеров разных клубов • живые выступления, диджей-сеты, экстатик-танец • каллиграфия и живопись тушью • тематические творческие мастер-классы • перформансы и выставка • поэзия • иммерсивные форматы • звуковая терапия (sound healing) • духовные и телесные практики • банные церемонии и ритуалык4 • маркет уникальных товаров • детская локация