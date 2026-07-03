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Хлеба и Зрелищ

Открытая площадка «Атлан»-парка, г. Агрыз, ул. К. Маркса, 115а

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 0+
Фестивали
Еда

Про событие

Фестиваль «Хлеба и Зрелищ» возвращается в третий раз и готовит кое-что грандиозное. Это праздник, объединяющий традиции национальных блюд, ремесла и развлечения. Гости фестиваля погружаются в богатую историю, вкусы и колорит регионов Поволжья и Прикамья. Хедлайнеры фестиваля: «Запрещенные барабанщики». Популярная рок-группа и звезды «Нашего радио». Насыщенная программа фестиваля на два дня, включая театрализованные постановки, народные танцы, мастер-классы, ярмарка, концерты, выставка ремёсел, дегустации, вечерние выступления и другие мероприятия. Бесплатно: Парковка для автомобилей. Место под свою палатку при наличии входного билета. В день фестиваля цена билета будет значительно дороже.

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