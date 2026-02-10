Одиссея (Odyssey) 2026
Кожевенная линия, 30
Начало:
Завершение:
от 5500₽ до 13500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Тебя ждёт фестиваль, полный воодушевления, преисполненности и бесконечного счастья без предела. Всё секретно, таинственно, на уровне загадочного пророчества о главном грядущем приключении лета 2026. Подробности скоро....
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи