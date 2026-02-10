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Одиссея (Odyssey) 2026

Брусницын
Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

от 5500₽ до 13500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Тебя ждёт фестиваль, полный воодушевления, преисполненности и бесконечного счастья без предела. Всё секретно, таинственно, на уровне загадочного пророчества о главном грядущем приключении лета 2026. Подробности скоро....

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