Ай честной народ, баньку любите? Ну и славно, потому что в эту пятницу дома сидеть негоже! Собирают в VNVNC большую деревенскую банную гулянку: баньку натопят, венички распарят, медведей выпустят, баянисту велят играть погромче, а дальше уж пляши, пой да веселица как полагаеца. Гулянья раскинутся на три площадки музыкальные да шесть баров богатых прямо в центре Петербурга. Кто ж ещё посреди града такую баньку затеет? С собой возьми бери паспорт / военный билет / права. Билет / бронь = вход без очереди