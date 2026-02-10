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Про событие
Резидент популярных московских клубов и баров, мастер мэшапов басс-хауса, хаус-классики и популярных хитов — Alex Twain. В эту ночь отменят все возможные правила и внутренние ограничения, эта ночь нам будет дана только для того, чтобы отмечать праздник музыки.
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