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Артём Пора Домой

Base St. Petersburg (ex. Гигант Холл)
Кондратьевский проспект, 44

Начало:

Завершение:

от 3180₽ до 5830₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Тот самый диджей в ушанке, который точно попадался тебе в сети. Артём, известен тем, что берёт любимые всеми поп и рок-хиты и превращает их в настоящий энергетический взрыв. Его визитная карточка — мощные ритмы, заставляющие звучать знакомые мелодии по-новому, свежо и невероятно зажигательно. Диджей из хрущёвки, который делает бэнгеры на «Раз, два, три»! Программа вечера: 18:00 открытие дверей (chill music) 19:00 разогрев от Kepler 20:00 Артем Пора Домой

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