Виновница празднует свой масштабный день рождения. 4 музыкальные площадки: главная сцена, поп-стейдж, рэп-стейдж и терраса, лучшие DJ и MC города, большое шоу, море подарков, сюрпризов и активностей от нашей команды. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права.