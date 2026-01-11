На улице снова холодно, темно и хочется либо завернуться в плед, либо наконец влюбиться… поэтому в эти выходные превращают VNVNC в Форкс и вспоминают «Сумерки»! показывают первую и вторую части саги, делают туманный лес, велком-зону с красными яблоками и фри-дринком, на сцене повторяют культовый бейсбольный матч, а в Ангаре воссоздают свадьбу Беллы и запускают быстрые свидания. Также тебя ждёт: 3 сцены, 6 баров, вип-зоны на каждой площадке, тематический декор, интерактивы и много поводов найти своего Эдварда или Джейкоба. С собой возьми бери паспорт / военный билет / права. Билет / бронь = вход без очереди