Вечер, мягкий свет, аромат свежезаваренного чая и глубокие, тёплые звуки ханга. Здесь чай становится медитацией, а музыка — проводником в глубокое расслабление. Это встреча двух искусств — древней чайной церемонии и живой музыки ханга. Два потока, вкус и звук, сплетаются в единое пространство покоя. Что тебя ждёт: — Ароматный расслабляющий чай, заваренный с вниманием и неспешностью — Мягкие переливы ханга, чьи вибрации успокаивают ум и настраивают на внутреннюю тишину — Тёплая, уютная атмосфера, где можно выдохнуть и просто быть Насладишься вкусом чая, растворишься в музыке и постепенно отпустишь всё, что накопилось за день. Это не концерт и не просто чаепитие — это пространство для ощущений, тишины и перезагрузки. Чай льёт — Анна Ивашкова, чайный мастер. Звучит — Виктор Столбов, звукотерапевт и автор нейропрактик. Продолжительность: 2 часа