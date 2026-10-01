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Брусницын
Остров, Кожевенная линия, 30

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Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Новое пространство в квартале Брусницын со звуком Funktion One. Главный гость — Eduardo McGregor (Tulum) — мексиканский продюсер, композитор и мультиинструменталист. Релизы на Get Physical, All Day I Dream, MoBlack, Sudbeat, Renaissance, Bar 25, Kindisch, первые позиции Beatport и выступления от Ибицы и Берлина до Нью-Йорка и Тулума. Dabu Davout feat. Elayza — Live Живой электронный перформанс. Путешествие за пределы привычного сценария. И да — обещали привезти ковёр. Фигура из параллельной реальности. Первое выступление в Петербурге. Dinastia — Live Авторская электроника, вокал и музыка, рождающаяся на сцене. В эту ночь пространство будет жить по своим правилам. Привычные вещи окажутся не на своих местах. Время начнёт вести себя странно. Случайности перестанут быть случайными. И в какой-то момент станет непонятно: это всё ещё вечеринка или ты уже оказался внутри другой версии реальности?

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