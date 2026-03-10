Событие, посвященное искусству быть влюблённым. В этот вечер тебя будет ждать лекция от музыковеда с глубинным погружением в музыку эпохи романтизма и, конечно, концерт живой музыки великих композиторов-романтиков: Ференца Лист и Роберта Шумана. Перед концертом камерной музыки композиторов-романтиков, тебя будет ждать увлекательная лекция от музыковеда Ксени Яснюк, которая погрузит тебя в контекст музыки данного жанра, что позволит получить более глубокий и эмоциональный опыт от прослушивания концерта. Лекцию продолжат «Грёзы любви» Ференца Листа в исполнении талантливой пианистки Елизаветы Украинской. В преддверии плавного перехода ко второму отделению события, ты вернёшься к рассказу, и сосредоточишь внимание на Роберте Шумане — композиторе, для которого любовь и музыка всегда были связаны воедино и не существовали по отдельности. Что происходит с поэтом, когда любовь становится не только чувством, но буквально способом видеть мир вокруг? В преддверии живого исполнения музыки великого композитора, вновь обратятся к жанру романтизма, образе влюблённого художника и самому Роберту. Во втором отделении для тебя будет звучать «Любовь поэта» — музыкальный цикл, написанный Робертом Шуманом на слова Генриха Гейне. Этот цикл — не просто история расставания, а психологический роман в миниатюре, где герой не драматизирует, а наблюдает за собственной гибелью с удивлением и нежностью. До начала события и во время антракта у гостей концерта будет время свободно прогуляться по парадным и гостиным, выполненным в стиле необарокко, сделать фотографии в интерьерах XIX века, а также отдохнуть у фонтана в Зимнем саду или насладиться классическими театральными закусками в буфете. Событие проведут: — Елизавета Украинская (фортепиано) — резидент Клуба музыкантов Особняка Мясникова, амбассадор проекта «Русская фортепианная школа». — Игорь Горбань (тенор) — солист хора musicAeterna, участник Зальцбургского фестиваля 2025-2026 годов, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов. — Лектор: Ксеня Яснюк — композитор, музыковед, ассистент куратора просветительских проектов musicAeterna. Ведёт авторскую колонку на портале «Сноб» — «История одной композиции».