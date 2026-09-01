Уникальное событие, где животные обретают любящие семьи. Специально для тебя: Что тебя ждёт на фестивале: — Кошки и собаки, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, мечтающие найти свой дом — Профильные консультации: волонтёры ответят на вопросы о содержании, питании и уходе за питомцами — Мастер-классы для детей и взрослых — создай свой уникальный сувенир — Благотворительный маркет — приобрети романтические подарки для любимых, поддержи фестиваль — Розыгрыши призов — выиграй подарки, которые ты можешь подарить питомцу на фестивале или забрать домой. Важная информация для будущих хозяев: — Все животные вакцинированы, стерилизованы/кастрированы и прошли ветеринарный контроль — Питомцы передаются после проведения фестиваля по договору, после собеседования — Если ты пока не готов взять животное, ты можешь поддержать фестиваль через пожертвования или волонтёрство. 5-6 сентября с 10:00 до 18:00