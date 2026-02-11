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Неоантропы

ЕСОД дом еврейской культуры, Большая Разночинная улица, 25

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Завершение:

от 2200₽ до 3500₽
Возраст 6+

Про событие

Неоантропы — это человек. Казалось бы, здесь всё понятно, но всё познаётся в сравнении, так что на лекции будет дана характеристика человека. Речь пойдёт о происхождении человека разумного (Homo sapiens) — месте, времени и предках; будут разобраны основные взгляды на критерии выделения вида, гипотезы происхождения человека разумного (Homo sapiens). Важнейшие темы — древнейшие представители человека разумного (Homo sapiens), сложение современного комплекса человеческого поведения, возникновение искусства, культуры позднекаменного века, их принципиальные отличия от мустьерской. Расселение человечества по ойкумене: заселение Австралии, Океании, Америки. Сложение современных расовых комплексов. Кто рассказывает? Станислав Дробышевский. Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.

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