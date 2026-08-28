Ретрит-путешествие по самому настоящему реликтовому лесу. Всё будет как в сказке: избушки, море ягод и лесная банька. Что тебя ждёт: — Трансфер туда-обратно из центра Петербурга (Финлядский вокзал) до домиков в лесу и шатров на берегу, выезд в 11:00 пятницы, возвращение в 19:00 воскресенья — Проживание по 2 человека в деревянных домиках-срубах с окнами и раздельными кроватями либо в зимних шатрах с собственной террасой — Постельное бельё — Поляна и настил для йога практик и костра с видом на потрясающее озеро и песчаным спуском к нему — Вегетарианские завтраки, обеды и ужины на огне от команды профессионалов — Йога коврик для каждого участника на время ретрита, если нет собственного (500 рублей — аренда на все время) — Утренние энергетические дыхательные практики (пранаяма) — Йога-нидра с поющими хрустальными чашами, колокольчиками Коши и подбором эфирных масел — Медитации — Лекции — Мягкая хатха йога — Русская баня с вениками, травами и ритуалами — ОМ-медитация — Пешие прогулки по эко-тропам до родника и сборы черники — Кострище под звёздным небом — Создание амулетов — Новые знакомства Ведущие: Максим Хорохорин — идеолог сети горячих студий Hot Yoga 36 и ведущий популярных курсов по Дыхательным практикам. Саша, которая Аня. Заботливый и чёткий организатор всех ретритов. Отпарит в бане и выслушает, сделает индивидуальный звуковой массаж хрустальными чашами по настроению и обязательно создаст атмосферу. Артурас Вайчюс. Проконтролирует кухню, даст рецепты для дома и ответит на любой вопрос по веганству и питанию без мяса. Владимир Мерзляков Массажист, владеющими физическими и энергетическими техниками: тайский массаж, юмейхо и сен терапия, тантра. На ретрите проведет йогу с завязанными глазами, МК по массажу, а также откроет Кабинет Массажа. Кристина Яркина Сертифицировала свой флоу у создателя направления в Дубае. Пропагандирует здоровый гедонизм и научит заниматься йогой, танцуя со смыслом.