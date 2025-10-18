Представь год 2263. Орбитальная станция будущего. Неоновые спутники, летающие такси, пришельцы в баре и музыка, что зажигает звёзды. Окунись в мир, где кибернетические технологии встречаются с бескрайним космосом — здесь цифровые реальности и внеземные цивилизации становятся единым целым. Добро пожаловать в будущее, где стираются границы между реальностью и фантазией! В эту ночь отпразднуешь день рождения основателя проекта LFD — DJ Turuk! Для гостей будет подготовлена специальная иммерсивная программа с шоу и уникальными музыкальными сетами. Звуковая палитра вечеринки порадует любителей самых разных стилей: от ярких афро-ритмов до глубоких и динамичных звучаний tech, indie и melodic и тд. Будут звучать самые горячие треки! Музыка, которая заставит двигаться и не отпустит до самого утра. Дресс код: вечерний, клубный, кэжуал. В спортивной одежде нельзя, стильные кроссовки без логотипа можно, в сильном алкогольном опьянении нельзя, соблюдай опрятный внешний вид и позитивное настроение. Лайнап: 21:00 SASHA SHIK 21:30 KRUTOY 22:00 PLAOLA 22:30 SAMURAI 23:00 REGESH 23:30 AFRO DITA 00:00 N.RUBY 00:30 LISA MARTY 01:00 TURUK (B-Day Set) 01:30 ZII 02:00 EGOROV 02:30 RUBO 03:00 LERA 03:30 TEREHIN 04:00 LA FLAME 04:30 BE.GAS 05:00 NADYA MORE 05:30 EFIMER