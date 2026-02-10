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Вечеринки
Про событие
Виновница празднует свой масштабный день рождения. 4 музыкальные площадки: главная сцена, поп-стейдж, рэп-стейдж и терраса, лучшие DJ и MC города, большое шоу, море подарков, сюрпризов и активностей от нашей команды. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права.
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