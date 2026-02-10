Prodigy Con Наследие (Prodigy Con Legacy)
Пироговская набережная, 5/2
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Тематический рейв, где 7 маститых диджеев сыграют все 7 альбомов The Prodigy, используя в своих сетах как оригинальные треки с каждого релиза, так и синглы, ремиксы и реворки презентуемой альбомной эпохи. Тебя ждёт погружение в 7 легендарных историй жизни парней из Эссекса, сопровождаемых тематическим видеорядом, работой МС и рассказом про историю альбомов. * Не является концертом The Prodigy ;)
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