Тематический рейв, где 7 маститых диджеев сыграют все 7 альбомов The Prodigy, используя в своих сетах как оригинальные треки с каждого релиза, так и синглы, ремиксы и реворки презентуемой альбомной эпохи. Тебя ждёт погружение в 7 легендарных историй жизни парней из Эссекса, сопровождаемых тематическим видеорядом, работой МС и рассказом про историю альбомов. * Не является концертом The Prodigy ;)