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Cумерки

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

На улице снова холодно, темно и хочется либо завернуться в плед, либо наконец влюбиться… поэтому в эти выходные превращают VNVNC в Форкс и вспоминают «Сумерки»! показывают первую и вторую части саги, делают туманный лес, велком-зону с красными яблоками и фри-дринком, на сцене повторяют культовый бейсбольный матч, а в Ангаре воссоздают свадьбу Беллы и запускают быстрые свидания. Также тебя ждёт: 3 сцены, 6 баров, вип-зоны на каждой площадке, тематический декор, интерактивы и много поводов найти своего Эдварда или Джейкоба. С собой возьми бери паспорт / военный билет / права. Билет / бронь = вход без очереди

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