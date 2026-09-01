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Original Meet | Авто выставка
территория Пески (ул. Красного Текстильщика 10-12, вход с Синопской набережной)
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от 2000₽ до 3250₽
Возраст 12+
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Про событие
Original Meet — это образ жизни, несущий в себе дух субкультур и моды 70-х, представленный в выставочно-фестивальном формате. Основная часть фестиваля — экспозиция автомобилей и мотоциклов от энтузиастов и ведущих коллекционеров из России и ближайших стран, автошоу с ведущим, кубок строителей мотоциклов, фудкорт с барбекю, тематический маркет, и, конечно, музыкальный гиг с лайв-выступления рок-музыкантов. Ежегодные участники фестиваля — это автомобильные энтузиасты, коллекционеры, кастом-мастерские, музыканты, уличные бренды, барбершопы, тату-студии, художники, бары и представители стрит-фуда. Каждый год Original Meet собирает более 5 000 ценителей ретрокаров, кастомных проектов, американской эстетики 70-х годов и гаражного рока. 5-6 сентября с 12:00 до 20:00
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