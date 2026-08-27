Психо-комедийное Шоу «Сброс напряжения»
Мучной переулок 5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Психо-комедийное шоу с мотивами стендапа и импровизацией с залом. Можно высказать всё, что бесит и то, что ты держишь в себе о своей жизни и переживаниях, всё высмеют и обшутят, сделав твоё внутреннее состояние легче, на этом шоу можно не сдерживать внутреннее недовольство жизненными проблемами и тем, что достало и накипело.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи