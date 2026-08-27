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Стендап
Еда
Про событие
Комики жили интересную жизнь и писали об этом шутки, чтобы ты смеялся. Ребята, за плечами которых есть различные ТВ и YouTube шоу, расскажут шутки в центре города. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.
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