ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Стендап по-женски

Руки Вверх
наб. канала Грибоедова, 28/1

Начало:

Завершение:

от 590₽ до 1290₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков России соберутся, чтобы дать зрителю свой отборный юмор, как следует отпесочить мужичков, а также выговориться на наболевшие темы без цензуры. Это шоу понравится и мужчинам, и девушкам, ведь женский стендап более искренний и эмоциональный. И каждые выходные тебя ждёт приглашённый комик из Москвы с телепроектов ТНТ, который станет хедлайнером вечера. Запуск гостей за час до концерта, но ты всегда можешь прийти пораньше и отдохнуть в другом зале в режиме ресторана. Во время концерта работает бар и кухня. Бронь столика держится за тобой только до конца концерта. Дресскод на время стендапа не действует, но если ты хочешь продолжить отдых в заведении после стендапа, тогда тебе нужно соблюдать его дресскод. Мероприятия строго 18+. Расписание по кнопке «Купить билет»

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Влад Васильев
Влад Васильев

500₽

Сет-лист
Сет-лист

100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста