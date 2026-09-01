Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков России соберутся, чтобы дать зрителю свой отборный юмор, как следует отпесочить мужичков, а также выговориться на наболевшие темы без цензуры. Это шоу понравится и мужчинам, и девушкам, ведь женский стендап более искренний и эмоциональный. И каждые выходные тебя ждёт приглашённый комик из Москвы с телепроектов ТНТ, который станет хедлайнером вечера. Запуск гостей за час до концерта, но ты всегда можешь прийти пораньше и отдохнуть в другом зале в режиме ресторана. Во время концерта работает бар и кухня. Бронь столика держится за тобой только до конца концерта. Дресскод на время стендапа не действует, но если ты хочешь продолжить отдых в заведении после стендапа, тогда тебе нужно соблюдать его дресскод. Мероприятия строго 18+. Расписание по кнопке «Купить билет»