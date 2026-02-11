Экскурсия в Соборную мечеть
Кронверкский проспект, 7
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 6+
Еда
Про событие
Санкт-Петербург, город, не перестающий удивлять своим архитектурным многообразием, хранит в себе настоящую жемчужину восточной культуры — Соборную мечеть. Это величественное сооружение, возвышающееся над Петроградской стороной, приглашает гостей в мир изысканной красоты, богатой истории и глубокой духовности. Экскурсия по мечети — это не просто осмотр достопримечательностей. Это возможность прикоснуться к многовековой истории ислама в России, узнать о его влиянии на культуру и искусство. Гид с удовольствием расскажет о строительстве мечети, её роли в жизни мусульманской общины города и о значении каждого архитектурного элемента. Посещение Соборной мечети — это незабываемый опыт, который дарит не только эстетическое наслаждение, но и возможность погрузиться в атмосферу духовности и уважения к иным культурам. Это место, где история переплетается с современностью, а величие архитектуры подчеркивает глубину веры. После покупки билета свяжись для подтверждения бронирования по телефону.
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Роскошная экскурсия. Мечеть просто блистает, я как будто попала в сериал «Великолепный век»😁 А ужин в историческом ресторане — выше всяких похвал. Кухня совсем другая, но пальчики оближешь)