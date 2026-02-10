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Панган. Осенний рейв

Ibiza, Россия, Санкт-Петербург, Садовая ул., 12

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от 0₽ до 2299₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Фестиваль, где гости погрузятся в атмосферу празднику и телепортируются на тайскую Ибицу. Acrobat (Phangan) May Way Beat Pelengator, Sergey Seaman Colin Rouge, Adena, Roma Ego, Antib, Bass Ace, Elina Bless, Alex Repeater

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