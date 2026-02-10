Помнишь время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все прыгали под Global Deejays и The Drill, чувствовали драйв от Benny Benassi и Eric Prydz, теряли голову под Alex Gaudino и Tiesto, когда орали толпой под Bob Sinclar и DJ Smash? Пора переносить эту атмосферу на танцпол. 22:00 TWIST 23:00 VEGAS 00:00 FRIDRIKH 01:00 LEKHEM 02:00 FRIDRIKH 03:00 VEGAS 04:00 LEKHEM