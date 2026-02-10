Паучьи вселенные
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 2250₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Если ты фанат Паутинной Вселенной, то эта вечеринка для тебя. Будешь орать Sunflower, отрываться под Danger и выяснять, сколько Человеков-пауков вообще может поместиться в одном клубе. Не забудь костюм и паспорт ;) С собой возьми бери паспорт / военный билет / права. Билет / бронь = вход без очереди
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