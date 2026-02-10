Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все прыгали под Global Deejays и The Drill, чувствовали драйв от Benny Benassi и Eric Prydz, теряли голову под Alex Gaudino и Tiesto, когда орали толпой под Bob Sinclar и DJ Smash. Что тебя ждёт: — легендарные клубные хиты 2008-го — атмосфера, когда тусовка была важнее лайков При участии резидентов Discotheque, которые в 2008-ом делали одни из самых популярных вечеринок в России: 18:00 Twist 19:00 Vegas 21:00 Fridrikh 22:30 Lekhem