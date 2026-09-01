Думаешь, главный посвят проходит в универе? Нет, главный посвят Питера будет в VNVNC 18–19 сентября. Два дня подряд делают большой студенческий Проект X: фри-коктейли, бирпонг, красные стаканчики, чирлидерши, 3 зала с разной музыкой — MAIN STAGE, POP-STAGE и RAP-STAGE, 6 баров и сотни студентов главных вузов Санкт-Петербурга. С собой возьми бери паспорт / военный билет / права. Билет / бронь = вход без очереди