Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все прыгали под Global Deejays и The Drill, чувствовали драйв от Benny Benassi и Eric Prydz, теряли голову под Alex Gaudino и Tiesto, когда орали толпой под Bob Sinclar и DJ Smash. Что тебя ждёт: — легендарные клубные хиты 2008-го — атмосфера, когда тусовка была важнее лайков При участии резидентов Discotheque, которые в 2008-ом делали одни из самых популярных вечеринок в России: 22:00 Twist 23:00 Vegas 00:00 Fridrikh 01:00 Lekhem 02:00 Fridrikh 03:00 Vegas 04:00 Lekhem