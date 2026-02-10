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  1. Санкт-Петербург
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Где мой 2008?

Project
Садовая улица, 12

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все прыгали под Global Deejays и The Drill, чувствовали драйв от Benny Benassi и Eric Prydz, теряли голову под Alex Gaudino и Tiesto, когда орали толпой под Bob Sinclar и DJ Smash. Что тебя ждёт: — легендарные клубные хиты 2008-го — атмосфера, когда тусовка была важнее лайков При участии резидентов Discotheque, которые в 2008-ом делали одни из самых популярных вечеринок в России: 22:00 Twist 23:00 Vegas 00:00 Fridrikh 01:00 Lekhem 02:00 Fridrikh 03:00 Vegas 04:00 Lekhem

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