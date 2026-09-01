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Банная

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ай честной народ, баньку любите? Ну и славно, потому что в эту пятницу дома сидеть негоже! Собирают в VNVNC большую деревенскую банную гулянку: баньку натопят, венички распарят, медведей выпустят, баянисту велят играть погромче, а дальше уж пляши, пой да веселица как полагаеца. Гулянья раскинутся на три площадки музыкальные да шесть баров богатых прямо в центре Петербурга. Кто ж ещё посреди града такую баньку затеет? С собой возьми бери паспорт / военный билет / права. Билет / бронь = вход без очереди

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