Если ты фанат человека-паука, то эта вечеринка для тебя. Будешь орать Sunflower, отрываться под Danger и выяснять, сколько Человеков-пауков вообще может поместиться в одном клубе. Не забудь костюм и паспорт ;) С собой возьми бери паспорт / военный билет / права. Билет / бронь = вход без очереди