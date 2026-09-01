ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Секция (Section)

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Две стороны одного пространства. На одной стороне — живое, текучее, органическое. На другой — плотное, механическое, созданное человеком. Между ними нет чёткой границы. Звук проходит сквозь неё, меняет форму и собирает новое пространство. Диджеи: Section (3/3) / Eve_Un / Beata Game / Aloxa Baby / After Twitter / Alexey Efimov / Loophie / Mawizzi / Gamegate / Flic / Potryasov / Polnyi Oblom Виджей: Gam / Iga / Xenia / Bird Person Вход свободный. *На мероприятии будет доступен кюар-код для донатов в поддержку фонда помощи бездомным животным «Рэй».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста