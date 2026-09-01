Две стороны одного пространства. На одной стороне — живое, текучее, органическое. На другой — плотное, механическое, созданное человеком. Между ними нет чёткой границы. Звук проходит сквозь неё, меняет форму и собирает новое пространство. Диджеи: Section (3/3) / Eve_Un / Beata Game / Aloxa Baby / After Twitter / Alexey Efimov / Loophie / Mawizzi / Gamegate / Flic / Potryasov / Polnyi Oblom Виджей: Gam / Iga / Xenia / Bird Person Вход свободный. *На мероприятии будет доступен кюар-код для донатов в поддержку фонда помощи бездомным животным «Рэй».