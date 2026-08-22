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Арбузный Фестиваль

Волгоградская область, Камышин, парк Прибрежный

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Бесплатно
Возраст 0+
Необычное
Фестивали
Еда

Про событие

Готов искупаться в горячих лучах камышинского солнца, испытать незабываемые эмоции, завести новые знакомства и наесться местных сахарных арбузов? В 1722 году Петр I, побывав в Камышине, отведал местный арбуз. И тогда воскликнул он: «Зело отменный плод!», и повелел изготовить на монетном дворе медный арбуз и установить его на шпиле ратуши города. Шли столетия, а слава арбузной столицы не утихала. И сейчас здесь проходит масштабный фестиваль, который проводится с 2007 года. Тебя ждут: арбузная обжорка, конкурсы, дегустации, фотозоны, концерты, тематические сувениры и гастрономия, арбузные баталии и многое другое. Ежегодно на Камышинском Арбузном фестивале около 60 тонн арбузов поедается на «Арбузных обжорках», раздаётся гостям фестиваля в качестве призов в многочисленных конкурсах и состязаниях. Подробная программа фестиваля в разработке, узнать детали можно будет по ссылкам: https://arbuzfest.ru/ https://vk.com/arbuzfest_kam

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