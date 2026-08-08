Самый масштабный праздник лета: цитадель свободы, серферского вайба и дружеской атмосферы. 8 августа тебя ждут: — SUP-сплавы с инструктором по живописной Пахре; — самостоятельные прогулки; — творческие мастер-классы; — хиппи-маркет с авторскими вещами; — чилл-зоны с гамаками и чайной станцией; — запуск цветного дыма прямо с сапов; — музыка: дневные диджей-сеты и вечерний концерт; — вкусная еда и освежающие напитки будут доступны весь день. Фестиваль проходит на уютной и атмосферной многоуровневой станции на берегу реки с чилл-зонами, диванами, верандами, костровыми местами и ощущением настоящего отдыха на природе. Покупка билета по ссылке в тг.