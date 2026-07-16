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Про событие
Массовый сплав по Томи с плавучей сценой. Тебя ждут: — Таежный город «Таёжная цивилизация» с палаточным кемпингом на 2000 мест на берегу Томи. — Массовый сплав с плавучей сценой. — Огромное количество разных активностей. — Опен эйр и краски Холи. — 4 сцены с разными стилями музыки и разным форматом отдыха. — Больше 40 диджеев и артистов, 2 хедлайнера из Москвы (объявят позже). — триатлон ТайгаСап. МеждуРек — это не просто музыка, сплав и летний движ. Это способ раскрыть силу Междуреченска, сохранить живую традицию сплава, развивать туризм и показать город как место, куда хочется приезжать осознанно. Организаторы создают не просто фестиваль, а Таёжную цивилизацию — с кварталами, сценами, атмосферой, комьюнити и любовью к месту, где всё это рождается. Ожидается подорожание билетов. Больше информации об участниках и активностях: https://festmezhdurek.ru/ https://t.me/festmezhdurek https://vk.com/fest_mezhdu_rek
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