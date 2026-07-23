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Фестиваль электронной музыки

Embargo Villa, Левобережная ул., 72

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от 5000₽ до 52000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Фестиваль электронной музыки с безупречной репутацией и важное событие в музыкальной жизни страны. 4 дня музыки нон-стоп, 4 независимых танцпола и более 10 тысяч посетителей, собравшихся на фестиваль со всей страны. Резиденция Embargo Villa находится на левом берегу Дона, занимает территорию в 2 гектара и обладает развитой инфраструктурой с тремя бассейнами, стационарными барами и фудкортом. Это — один из самых больших клубов страны с безупречной репутацией. Расположенные рядом частные гостиницы способны разместить значительный поток туристов, приехавших на фестиваль из разных городов России. На территории Embargo Villa расположены 4 танцевальные арены: Main, Space, Forest и WOW. Кроме этого, будет работать фудкорт и зона бассейна. Также предусмотрена отдельная зона Вип с летней террасой, рестораном и баром. В фестивале примут участие главные электронные артисты России и ведущие промо-группы страны, а также востребованные иностранные диджеи. В рамках фестиваля впервые будет проведена музыкальная бизнес-конференция.

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