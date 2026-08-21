Biker Brothers Festival (Фестиваль байкеров) — международный фестиваль, который пройдёт на Максимуме этим летом в августе. Задуман формат, в котором юбилей сможет почувствовать каждый: и «староверы» в коже, и те, кто только мечтает сесть в седло, и те, кто приезжает всей семьёй на этот праздник жизни. Что тебя ждёт на празднике пятнадцатилетия? • Мощный лайн-ап с акцентом на живой звук • Мото- и авто-выставки, в том числе редкие и кастомные проекты • Бои «Стрелка», силовое шоу и много драйва • Конкурсы, рок-н-ролл и рассветы в сосновом бору на 170 гектарах территории • И, конечно, главный сюрприз вечера, который сохраняется в секрете до даты розыгрыша, — это по традиции мотоцикл.