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Фестиваль байкеров

территория Бор

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6000₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты
Фестивали

Про событие

Biker Brothers Festival (Фестиваль байкеров) — международный фестиваль, который пройдёт на Максимуме этим летом в августе. Задуман формат, в котором юбилей сможет почувствовать каждый: и «староверы» в коже, и те, кто только мечтает сесть в седло, и те, кто приезжает всей семьёй на этот праздник жизни. Что тебя ждёт на празднике пятнадцатилетия? • Мощный лайн-ап с акцентом на живой звук • Мото- и авто-выставки, в том числе редкие и кастомные проекты • Бои «Стрелка», силовое шоу и много драйва • Конкурсы, рок-н-ролл и рассветы в сосновом бору на 170 гектарах территории • И, конечно, главный сюрприз вечера, который сохраняется в секрете до даты розыгрыша, — это по традиции мотоцикл.

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