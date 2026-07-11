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Фестиваль Motherland

Шарикоподшипниковская улица, 13с32

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от 3000₽ до 5500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Крупнейший фестиваль независимой музыки в Москве. В первой волне артистов: Хаски — хмыров — TERELYA — Диктофон — passmurny — Перемотка — Settlers— Kosaya Gora — пазнякс — внимание брусника! — Размаха — nttrl — Испанский стыд. Всего будет более 45 групп:)

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Комментарии

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Andrey
7 июля 2025, 04:13

Идем с френдом, дайте танк, Золото, лампабикт, Лолита косс в приборитете. Go with me:)

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