Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Фестивали
Еда
Про событие
Крупнейший фестиваль независимой музыки в Москве. В первой волне артистов: Хаски — хмыров — TERELYA — Диктофон — passmurny — Перемотка — Settlers— Kosaya Gora — пазнякс — внимание брусника! — Размаха — nttrl — Испанский стыд. Всего будет более 45 групп:)
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи
Идем с френдом, дайте танк, Золото, лампабикт, Лолита косс в приборитете. Go with me:)