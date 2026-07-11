Крупнейший фестиваль независимой музыки в Москве. В первой волне артистов: Хаски — хмыров — TERELYA — Диктофон — passmurny — Перемотка — Settlers— Kosaya Gora — пазнякс — внимание брусника! — Размаха — nttrl — Испанский стыд. Всего будет более 45 групп:)