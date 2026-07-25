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  1. Красноярск
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Танцы на культовом селе 4

Святая гора

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

И вновь земля обернулась вокруг солнца чтобы заиграли звуки рока. Сельские. Культовые. Танцы. Снова! В этом году танцуем под: Black Foliage SMRAD Rusali Питя Шпагин La Nuit Стас Срастушкин SERIAL LIARS SPAS-12 Война Эму Kozhanyi Motor RANDOM CHANGE Harmony In Grotesque The Warp

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