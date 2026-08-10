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Cream Soda

Circus Concert Hall, Высотная улица, 35А/1

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от 2500₽ до 5500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Одна из самых уникальных электронных групп современности Cream Soda, которая всегда стоит в авангарде русской танцевальной музыки, готовит к выпуску новый эмоционально сложный и глубокий альбом «Истерика».

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