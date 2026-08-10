Музыка крашеных волос, бездонных зрачков и порванных в слэме кед. Это поэзия заваленных бутылками крыш, многодневных полуподвальных вписок и приближающихся полицейских мигалок. Здесь есть всё: растягивающиеся в окровавленной улыбке губы, льющаяся в бутылку из-под газировки водка, несущийся по пустынной утренней трассе автомобиль... И, конечно, твоя дерущая душу гитарными рифами, злая и весёлая молодость.