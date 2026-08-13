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Логвинова Ирина
Купила билет за 99р, а что смс ним делать не понятно... написано вв посте про канал в ТГ, а как найти его не понятно, название мало что даёт....28 августа 2025, 23:43
Dungeon Master
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S.E.R.E.G.A.
Культовый фильм и книга! Идём!27 июня 2025, 12:27
Марк
Уже был на таком концерте 2 года назад, потрясающее музыкальное и световое шоу! 👍 С большой радостью пойду снова, буду рад новой компании 🙂14 апреля 2025, 10:19
Илья
Не очень понятно 😐, но очень интересно, осталось приобрести пижаму 👗18 марта 2025, 20:21