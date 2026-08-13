Красноярск
Красноярск

Афиша необычных ,

карта интересных

и  с творческими людьми
в городе Красноярск

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

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Арт-пространства

Игроки и корги

Историческая улица, 111
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Территория игры

улица Ленина, 28
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Арт-дом «Суть Вещей»

проспект Мира, 94
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Гранд Холл Сибирь

улица Авиаторов, 19
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Есть с кем и куда сходить

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Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе

Ну что? Девичник? Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности. Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!

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Они нашли любовь в Кавре. Часть 2

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«Я не хочу тебя спугнуть»: первые прикосновения

Врач-остеопат о том, как всего одно касание сближает и создаёт атмосферу доверия.

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Топ-фестивали того самого лета

Лето создано для больших эмоций и яркой жизни. Факт. Мы собрали горячие фесты в городе и за его пределами. Время строить грандиозные планы!

Галереи

Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова

улица Парижской Коммуны, 20/36
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Что ещё

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Логвинова Ирина

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S.E.R.E.G.A.

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ARTHUR

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Марк

Уже был на таком концерте 2 года назад, потрясающее музыкальное и световое шоу! 👍 С большой радостью пойду снова, буду рад новой компании 🙂

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Илья

Не очень понятно 😐, но очень интересно, осталось приобрести пижаму 👗

18 марта 2025, 20:21
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