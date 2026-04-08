В Клубе можно поиграть в лучшие настолки мира — здесь уютно и новичкам, и игрокам со стажем! Опытные игромастера обучат тебя правилам, посвятят в тайны настольного мира, и всё это в дружественной атмосфере. Коллекция настолок насчитывает 800+ игр! Стоимость: — в будни 200р/посетитель — в выходные и праздничные дни 400 р/посетитель Оплата только на кассе. Клуб расположен в магазине настольных игр «Hobby Games». График работы: Ежедневно с 12:00 до 20:30