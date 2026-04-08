Гранд Холл Сибирь
Красноярск, улица Авиаторов, 19
Гранд Холл Сибирь — современный концертный зал и конгресс-центр, одна из самых крупных многофункциональных площадок Сибири, Урала и Дальнего Востока. На двух уровнях располагаются залы разного назначения: парадный, площадью 1200 кв. м, для банкетов и фуршетов; шесть конференц-залов со всем необходимым оборудованием для проведения официальных и развлекательных мероприятий, а также пространство для проведения концертов на 1716 зрительских мест. На сцене концертного зала Гранд Холла выступают звёзды отечественной популярной музыки — Дима Билан, Ирина Аллегрова; группы, исполняющие русский рок и этно — «ДДТ», «Агата Кристи», «Мельница»; музыканты из Европы и США — Brainstorm, LP, Наталия Орейро. Зал оборудован мощным светодиодным экраном и может менять конфигурацию кресел. https://grandhallsiberia.ru
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