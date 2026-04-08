Арт-дом «Суть Вещей»
Красноярск, проспект Мира, 94
Арт-дом «Суть Вещей» — это пространство, где рождается и живёт творчество. И если вдруг ты чувствуешь в себе сладкое желание создать руками что-то прекрасное и нужное, то тебе сюда. Сильная команда мастеров, а ещё тщательно подготовленные современные мастер-классы с уникальной концепцией, удобно составленное расписание и новаторские идеи, помогут раскрыть в себе ещё не исследованный потенциал и подарить этому миру нечто особенное и авторское. Здесь проводятся различные мастер-классы для всех уровней подготовки. https://artdomsv-kras.ru
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