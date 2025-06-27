Первое правило кино-вечеринки: всем рассказать о кино-вечеринке. «Погружение» — именно так называется формат кино-вечеринок пространства. Погружение — это выход за рамки экрана, когда фильм становится частью пространства и наоборот. О фильме: Терзаемый хронической бессонницей и отчаянно пытающийся вырваться из мучительно скучной жизни, клерк встречает некоего Тайлера Дардена — харизматического торговца мылом с извращённой философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование — удел слабых, а саморазрушение — единственное, ради чего стоит жить. Гостей кино-вечеринки ждёт: — Большой экран на дне чаши бассейна — Фотолокации: лаборатория и офис — Спэшл-бар от Oasis social club — Музыкальные трип-хоп истории — Световое сопровождение от UChannel