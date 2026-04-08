Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова — место, которое объединяет ценителей самых разных форм искусства. Отдел русского классического искусства XVIII – начала ХХ века. В его фонде хранится около 800 экспонатов – от старинных икон до живописных и графических работ величайших русских мастеров, таких как В.И. Суриков, И.К. Айвазовский, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, И.Е. Репин, К.А. Коровин и многих других. В особняке Гадаловых проходят постоянные и временные выставки, культурные программы.